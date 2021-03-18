زلزال بجاية.. غلق 4 مساجد بسبب تضررها من الهزة العنيفة

أعلن مدير الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الخميس، أنه تقرر غلق 4 مساجد في ولاية بجاية.

وأوضح المسؤول أن قرار غلق المساجد بوسط مدينة بجاية، جاء بسبب تضررها من الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر الخميس.

للإشارة، سجل المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم الخميس، هزة أرضية، بلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدّدت مركز الهزة التي وقعت في حدود الساعة الواحدة و4 دقائق، بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

وتابعت الزلزال، 7 هزات ارتدادية، كلها في عرض البحر شمال شرق كاب كربون.

ونصب من جهته، والي بجاية، خلية أزمة بعد الزلزال الذي ضرب الولاية وبلغت شدته 5.9 درجات على سلم ريشتر.