زلزال بجاية.. وفد وزاري للوقوف على المخلفات

يشرع، اليوم الخميس، وفد وزاري، في زيارة تفقدية لولاية بجاية للوقوف مخلفات الزلزال الذي ضرب المنطقة، ومتابعة الأوضاع عن كثب.

وسيكون الوفد الوزاري مكوّن من وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، مع وزيرة التضامن والمرأة.

وأسدت من جهتها، وزيرة التضامن كوثر كريكو، تعليمات بضرورة التكفل النفسي والاجتماعي للمتضررين من الزلزال.

للإشارة، سجل المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم الخميس، هزة أرضية، بلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدّدت مركز الهزة التي وقعت في حدود الساعة الواحدة و4 دقائق، بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

وتابعت الزلزال، 7 هزات ارتدادية، كلها في عرض البحر شمال شرق كاب كربون.

ونصب من جهته، والي بجاية، خلية أزمة بعد الزلزال الذي ضرب الولاية وبغلت شدته 5.9 درجات على سلم ريشتر .