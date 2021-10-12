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زلزال بشدة 6.3 درجات يضرب جزيرة كريت باليونان

بقلم النهار أونلاين
زلزال بشدة 6.3 درجات يضرب جزيرة كريت باليونان
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ضرب زلزال بشدة 6.3 درجات جزيرة كريت اليونانية اليوم الثلاثاء، حسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأوضح ذات المركز، أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة وغالبا ما تشهد هزات أرضية.

وخلف الزلزال الأخير الذي عرفته اليونان في الـ27 من سبتمبر الماضي، في نفس الجزيرة، سقوط قتيل و9 جرحى وخلف أضرارا جسيمة.

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