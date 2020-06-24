زلزال بشدّة 7.4 درجة يضرب المكسيك

ضرب زلزال مدمر بلغت شدّته 7.4 درجة على سلم “ريشتر” المكس يك، أمس الثلاثاء، وخلّف إلى حدّ الآن وفاة 6 أشخاص ومئات الإصابات والمباني المهدمة.

وأكدّت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الهزّة بلغت 7.7 درجة، فيما قدّر معهد رصد الزلازل في المكسيك قوتها بـ 7.4 درجة على سلم “ريشتر”.

وحسب المعهد فإن الهزّة الأرضية العنيفة كان مركزها في ولاية “واهاكا” الجبلية جنوب المكسيك إلى جهة ساحل المحيط الهادي.

وقد شعر بالزلزال سكان العاصمة نيو مكسيكو والتي أدّت إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة المئات، بينما هدّمت بنايات ضخمة ومنازل سكان عن آخرها.

كما رصد معهد رصد الزلازل حدوث موجة “تسونامي” عند ساحل “واهاكا” بعدما ارتفع سطح البحر 60 سنتيمترا عند شاطئ “واتولكو”.

وقد حذّرت السلطات المكسيكية من وقوع موجة كبيرة من “تسونامي” عند سواحل المكسيك الجنوبية والسلفادور والهندوراس وغواتيمالا.

للإشارة، فإن المكسيك تقع عند ملتقى 3 صفائح تكتونية شديدة النشاط وتبقى من بين الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.