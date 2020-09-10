زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شرق روسيا

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زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شرق روسيا
بقلم نسرين محفوف

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة، ليلة الخميس الى الجمعة، مدينة سيفيرو-كوريلسك في جزيرة باراموشير بمنطقة الكوريل شرق روسيا.

وذكرت إدارة وزارة الطوارئ الروسية في المدينة أنه تم رصد الزلزال في الساعة 01:11 بتوقيت موسكو (22:11 بتوقيت غرينتش).

وتم تحديد مكان الزلزال، على بعد 77 كيلومترا شرق سيفيرو-كوريلسك، وعمق 62 كيلومترا وبلغت قوته 4.3 درجة.

لكن سكان سيفيرو-كوريلسك شعروا بهزات أرضية تراوحت قوتها بين 2 إلى 3 درجات، ولم يتم التبليغ عن وقوع إصابات جراء الزلزال.

وأوضح البيان أنه لم يتم التبليغ حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الزلزال، كما لم يتم إطلاق تحذير من تسونامي.

من جانب آخر، سجلت صباح يوم الخميس هزة أرضية في البحر الأحمر وعلى بعد 35 كم شرق مدينة الغردقة.

وبلغت شدة الهزة الأرضية 3.5 على مقياس ريختر، وعلى عمق 13 كم على الساعة الثالثة صباحا.


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