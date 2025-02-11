زلزال بقوة 5.1 يضرب المغرب

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أن زلزالا بقوة تفوق 5 درجات ضرب المناطق الشمالية من المملكة المغربية، وصلت آثاره إلى العاصمة الرباط.

وأكد المعهد الوطني أن مركز الهزة الأرضية تقع شمالي المملكة، كما سبق لموقع رصد الزلازل أن حدد مركز الهزة. في منطقة “تطفت” بجهة طنجة تطوان الحسيمة شمالا.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت قوة الزلزال 5.1 درجة على مقياس ريختر. على بعد 15 كيلومترا من شرق مدينة القصر الكبير.

وتسببت الهزة الأرضية في هلع بين صفوف سكان الشمال، خاصة في مدينتي القصر الكبير ووزان، كما وصل تأثيرها إلى عدد من مناطق المملكة من بينها الرباط.

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