زلزال بقوة 5.3 درجات يهز تركيا

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، عن زلزال جديد بقوة 5.3 درجات، هز ولاية نيغدة وسط تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، إن الزلزال حدث الساعة 13.27 بالتوقيت المحلي، ومركزه قضاء بور في ولاية نيغدة.

ووقع الزلزال على عمق 7 كليومترات، بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لـ “آفاد”.

وبحسب الهيئة: “حتى الآن، وقعت في مناطق الجنوب التركي، 9 آلاف و470 هزة ارتدادية. منذ الزلزال الذي وقع فجر 6 فبراير الجاري”.

وتعرضت ولاية سيواس وسط تركيا، أمس الجمعة، لزلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب بيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، وقع الزلزال في الساعة 20:19 (17:19 تغ) في قضاء غورون. وعلى عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا، الأول بقوة 7.7 درجات، والثاني بقوة 7.6 درجات. تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.