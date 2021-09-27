زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مصر

أعلنت محطات رصد الزلازل المصرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل هزة أرضية بمنطقة كريت التي تبعد 460 كيلو مترا عن مرسى مطروح.

وحسب رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن شدة هذه الهزة الأرضية بلغت 5.3 درجة على سلم ريشتر.

وأفاد موقع صدى البلد، أن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لم يشر إلى “حدوث خسائر .داخل جمهورية مصر العربية، بينما وردت تقارير بحدوث خسائر في منطقة الزلزال في كريت

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