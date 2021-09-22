زلزال بقوة 5.9 يضرب استراليا ويثير الذعر بين السكان

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات الأربعاء جنوب شرق استراليا ما أدى الى اهتزاز المباني في ثاني اكبر مدن البلاد، “ملبورن”. أين هرع عدد كبير من سكّانها إلى الشوارع خوفاً، في منطقة غير معتادة على الزلازل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات فقط عن سطح الأرض. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال في بادىء الأمر بـ5.8 درجات قبل أن تعدلها الى 5,9. وكان غالبية سكان ملبورن الذين يخضعون للعزل منذ ثمانية أسابيع، في منازلهم عند وقوع الزلزال.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس “كل المبنى كان يهتز، كل النوافذ كذلك كما لو أن الأمر يتعلق بسلسلة هزات”. تابعا “لم أشهد شيئا كهذا من قبل، كان الأمر مخيفا بعض الشيء”.

وأكد رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي تحدث من نيويورك، عدم تسجيل وقوع ضحايا او أضرار جسيم. لكنه أقر بالجانب “المزعج جدا” للزلزال بالنسبة للسكان في منطقة غير معتادة على الهزات مثل استراليا.

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