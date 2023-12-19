زلزال بقوة 6.2 يضرب الصين ويودي بحياة 118 شخصا

لقي ما لا يقل عن 118 شخصا حتفهم في زلزال بلغت قوته 6.2 درجات ضرب ليل الإثنين مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين، ما أدى إلى انهيار أبنية.

وقال مسؤولون محليون إن 105 أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب 400 بجروح في مقاطعة جانسو. بعدما ضرب الزلزال قرابة منتصف الليل.

وقتل 13 آخرين وأصيب مئة في مدينة هايدونج في مقاطعة تشينغهاي المجاورة.

كما خلف الزلزال أضرارا مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالكثير من السكان للهروب إلى الشوارع.

وأرسلت السلطات فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أن أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر الثلاثاء، حيث تعمل فرق الانقاذ على إزالة الركام وسط درجات حرارة صقيعية.

من جهته، دعا الرئيس الصيني شي جينبينج إلى بذل كل الجهود الممكنة في عمليات البحث والإنقاذ.

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