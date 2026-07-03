زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جزيرة مياكو باليابان

ضرب زلزال بشدة 6.4 درجة على سلم ريشتر، اليوم الجمعة، جزيرة “مياكو” في اليابان، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

ونقلت الإذاعة اليابانية، عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أنه لم يتم إصدار تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الهزة الأرضية.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا. وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.