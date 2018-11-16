زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب المحيط الهادي

أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، أنّ زلزالا بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريشتر ضرب شرق عاصمة إقليم ماكيرا أولاوا بجزر سولومون.

وأضافت المصادر ذاتها، نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق 33 كلم وعلى مسافة نحو 161 كلم إلى الشرق من كيرا كيرا عاصمة إقليم ماميرا أولاوا بالدولة الواقعة جنوب المحيط الهادي.

ولم يخلف الزلزال أي حدوث خسائر بشرية أو تحذيرات فورية عن حدوث أمواج مد عاتية تسونامي.

ولم تصدر تحذيرات فورية عن حدوث أمواج مد عاتية “تسونامى” أو تقارير عن حدوث تلفيات أو خسائر بشرية نتيجة الزلزال.