زلزال بقوة 7 درجات يضرب التشيلي وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال قوي على السواحل التشيلية بلغت قوته 7 درجات على سلم ريشتر، ليلة أمس الأحد، حسب ما أعلنت عنه السلطات التشيلية.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وهيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية، فإن الزلزال بلغ ت قوته 7 درجات على سلم ريشتر.

وقالت هيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية إن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.

وحسب وكالة “رويترز” قال شهود عيان أن هزات أرضية قوية تم الشعور بها في العاصمة التشيلية سانتياغو.

في وقت أصدرت فيه وزارة الداخلية في التشيلي تحذيرا من وقوع تسونامي عقب الزلزال.