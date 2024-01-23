زلزال بقوة 7 درجات يضرب شمال غربي الصين

ضرب زلزال بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، منطقة جبلية تقع على الحدود بين الصين وقرغيزستان.

وذكرت قناة (تشانيل نيوز آشيا)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الزلزال وقع على عمق 13 كيلومترا. في منطقة “شينجيانج” الصينية وعلى بعد حوالي 140 كيلومترا غرب مدينة “أكسو”.

وأعلنت وسائل إعلام صينية إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل جراء الهزة الأرضية القوية.

وعقب الزلزال الذي ضرب مدينة “اكسو” في المنطقة والذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، ضربت عدة هزات ارتدادية اليوم الثلاثاء منطقة “شينجيانج” الواقعة شمالي غربي الصين.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن أقوى هذه الهزات بلغ شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أنه تم إرسال العديد من فرق الإنقاذ للمنطقة، كما تم إعادة إمدادات الكهرباء بشكل تدريجي لبعض الأماكن في المنطقة.

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