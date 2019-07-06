زلزال بقوة 7 درجات يضرب كاليفورنيا

ضرب زلزال قوي شدته 7.1 درجات على مقياس ريختر، السبت، جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال حدث بعد يوم من أعنف زلزال يضرب المنطقة منذ 20 عاما، مسجلا عددا من الإصابات.

وتقوم السلطات المحلية بالإبلاغ عن الإصابات والأضرار الناجمة عن الزلزال، الذي ضرب جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا، ولاس فيغاس وصولا إلى المكسيك.

وأعلن سابقا أن الزلزال الذي وقع كانت قوته 6.9 درجات، لتعدل لاحقا وتصبح 7.1، وذلك ضمن معلومات أولية قد تتغير في وقت لاحق0

وتسبب الزلزال بتصدع عدد من المباني، وإشتعال النيران في عدد من المواقع، وتشقق الطرقات الرئيسية، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص.

للإشارة فقد ضرب زلزال نفس المنطقة الخميس الماضي، بلغت قوته 6.4 درجات، الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة،

وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأمريكي الجيولوجي وشهود.