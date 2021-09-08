زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب جنوب شرق المكسيك

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات في جنوب شرق المكسيك مساء أمس الثلاثاء وتسبب في مقتل شخص واحد على الأقل وتسجيل بعض الأضرار. وقال المرصد إن مركز الزلزال يقع على بُعد 11 كلم جنوب شرق منتجع أكابولكو الساحلي.

بدوره ألغى مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، ومقره في هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، التنبيه الذي كان قد أصدره فور وقوع الزلزال وحذر فيه من خطر حصول أمواج مد عال “ضمن دائرة شعاعها 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل المكسيك”.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في هذه المدينة أن أعمدة لإنارة الشوارع سقطت ودمرت آليات في جادة كوستيرا وانهارت واجهة كنيسة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في أكابولكو عن وقوع عدد من الهزات الارتدادية إثر الزلزال.

وأدى الزلزال الذي استمر أقل من دقيقة إلى اهتزاز المباني في سائر أنحاء العاصمة، بحسب ما أفاد العديد من مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية.

ويعود آخر زلزال كبير في المكسيك (بلغت قوته يومها 7.1 درجات أيضا) إلى 19 سبتمبر 2017 وقد أودى يومها بحياة 369 شخصا.

وفي 1985، تسبب زلزال بلغت قوته 8.2 درجة على مقياس ريشتر بمقتل 10 آلاف شخص وإصابة نحو 30 ألفا آخرين بجروح.