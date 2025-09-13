زلزال بقوة 7.5 يضرب سواحل شرق روسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم السبت، عن تسجيل زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب قبالة سواحل الشرق الأقصى الروسي.

وأشار المركز إلى احتمال حدوث أمواج التسونامي في المحيط الهادئ إلى احتمال تشكل أمواج “خطيرة”. على طول السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

من جهته، أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بلغت قوته 7.1 درجة وقع بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية السبت. مضفا أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

