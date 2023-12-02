زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية

شهد ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية زلزال بقوة 7.6 على سلم ريشتر مع تحذيرات من وقوع تسونامي.

ونقلا عن سكاي نيوز عربية الزلزال وقع في حدود الساعة 10 و37 دقيقة بالتوقيت المحلي، وبلغ عمقه 32 كيلومتر.

وحسب مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إنه من المتوقع أن تضرب موجات تسونامي كل من الفليبين وإندونيسيا وماليزيا وبالاو.

وتوقع المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل بحدوث بتسونامي مدمر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل خطرا على السكان.