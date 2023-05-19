زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب كاليدونيا.. تحذير من تسونامي

ضرب زلزال اليوم الجمعة بقوة 7.7 درجة في منطقة جنوب شرق جزر “لويالتي” في كاليدونيا الجديدة. وقالت السلطات إنه تم إصدار تحذير من موجات مد عاتية “تسونامي”.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ووفقا للنظام الأميركي للتحذير من موجات تسونامي، فقد أعقب الزلزال صدور تحذير من إحتمال حدوث تسونامي في كاليدونيا الجديدة وفيجي وفانواتو، في المحيط الهادئ.

ووفقا لفرانس برس، فقد تم رصد الهزّة على عمق 37 كيلومترا وعلى بعد 333.8 كيلومتر عن سواحل كاليدونيا.

وأشارت الوكالة إلى مركز الإنذار بموجات التسونامي في المحيط الهادئ حذّر من احتمال تشكل موجة مد ضمن شعاع قدره 1000 كيلومتر حول مركز الزلزال.

وقال المركز في بيان “بناء على المعطيات الأولية للزلازل من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل. الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال”

كما حث المركز سكان المناطق الساحلية المهددة على توخي الحذر.

وقالت موظفة استقبال في نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة، لوكالة فرانس برس إنها لم تشعر بأي هزات أرضية.