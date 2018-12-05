زلزال بقوة 7,5 قبالة كاليدونيا الجديدة

ضرب اليوم الأربعاء، زلزال بقوة 7.5 على سلم ريشتر قبالة أرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي، ما استدعى تحذيرا من حدوث تسونامي على المحيط الهادي.

الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 155 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من جزر لوياتي قبالة الساحل الشرقي لكاليدونيا ولكنه لم يخلف قتلى أو خسائر.

وقال مركز التحذيرات من التسونامي، في المحيط الهادي إنه “من الممكن حدوث أمواج تسونامي خطيرة على الشواطئ الواقعة في نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال”.

وتم الإبلاغ عن العديد من الهزات الارتدادية، فيما حذر مركز التسونامي من أمواج قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار فوق مستويات المد في كاليدونيا وفانواتو.