زلزال تركيا.. أردوغان يتوجه إلى مقر إدارة الكوارث

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بزلزال قهرمان مرعش. ومن المنتظر أن يدلى الرئيس أردوغان بتصريحات صحفية عقب التقييمات في مركز التنسيق في إدارة الطوارئ والكوارث. حسب ما افادت به وكالة الأنباء التركية.

كما أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي في أحدث حصيلة، وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال. الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش وشعر به سكان العديد من الولايات المجاورة.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.9 درجات على مقياس ريشتر. مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

كما ضرب زلزال عنيف شدته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا. وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا. إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.

وأفادت وسائل إعلامية، أن الولايات التركية شهدت أكثر من 66 هزة ارتدادية عقب الزلزال. في حين، لا توجد حصيلة دقيقة بأعداد القتلى والجرحى حيث أن الأعداد في ازدياد مستمر، فقد تضررت أكثر من 10 ولايات في تركيا جراء الزلزال.