زلزال تركيا: إرتفاع عدد القتلى والجرحى.. تعليق حركة الطيران المدني وإمدادات الغاز

أعلن نائب الرئيس التركي، عن ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 284 قتيلا، ووصول حصيلة الجرحى إلى 2323.

وقال نائب الرئيس التركي في تصريح صحفي، إن عدد المبانى التى انهارت جراء الزلزال ارتفع إلى أكثر من 1700 مبنى. مضيفا أنه تم تعليق حركة الطيران المدني في مطار غازي عنتاب. وإغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب

وقال ذات المتحدث، إنه تم تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات تضررت من الزلزال.