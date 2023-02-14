زلزال تركيا.. إنقاذ إمرأة بعد 205 ساعة تحت الأنقاض

تمكنت فرق الإنقاذ، في تركيا من إنقاذ إمرأة عمرها 35 سنة من تحت أنقاض مبنى في كهرمان مرعش. بعد 205 ساعات من وقوع الزلزال.

كما تم في وقت سابق، إنقاذ إمرأة من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكيا التركية بعد 204 ساعات من وقوع الزلزال.

ونقلت وسائل أنباء تركية أن المرأة التي أنقذت “سيدة أجنبية ” تدعى “منى دعبول”. مشيرة إلى أنها بقيت تحت الأنقاض 204 ساعات. وقبل ذلك بثلاث ساعات نجح رجال الإنقاذ بانتشال شابة من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي.

وأفادت التقارير، بأن فرق الإنقاذ تمكنت من إنتشال شابة بعد مرور 201 ساعة من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن عمال مناجم من ولاية زونغولداق. شاركوا في عملية إنقاذ الشابة أمينة أكغول. مشيرة إلى أنهم تمكنوا من الوصول إليها تحت ركام بنائها في مدينة أنطاكيا. وأنه تم نقلها إلى المستشفى مباشرة عقب إنقاذها.

وبذلك يرتفع عدد من تم إنقاذهم اليوم الثلاثاء إلى 5 أشخاص، حيث تم إنقاذ ثلاثة بعد مرور 198 ساعة من الزلزال.