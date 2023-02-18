زلزال تركيا.. العثور على جثة نجم المنتخب الغاني أتسو تحت الأنقاض

أعلن نادي هاتاي التركي، اليوم السبت، عن وفاة لاعبه الدولي الغاني كريستيان أتسو، جراء الزلزال الذي ضرب مدينة هاتاي.

بعد أن تم العثور، على جثة اللاعب، صبيحة اليوم السبت، تحت أنقاض أحد المباني التي كان يقيم بها اللاعب أتسو.

كما نعى النادي التركي، هاتاي سبور في تغريدة على تويتر، لاعبه الدولي الغاني كريستيان أتسو، وكشف أن جنازة اللاعب أتسو، ستكون بمسقط رأسه في غانا.

وبهذا إنضم اللاعب كريستيان أتسو، لقامة ضحايا زلزال سوريا وتركيا الذي خلف أكثر من 40 ألف ضحية.