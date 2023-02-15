زلزال تركيا.. الهزات أدت إلى تغير المواقع بـ7.3 أمتار

أعلنت إدارة الكوارث الطبيعية التركية “آفاد”، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن حصلت 3 آلاف و858 هزة ارتدادية. منذ وقوع زلزال فجر يوم الاثنين الماضي.

وقالت “آفاد” إن “المواقع تغيرت 7.3 أمتار عن مواقعها الأصلية وهذا تغير كبير جدا”. مؤكدة “أننا نعيش أوضاعا استثنائية للغاية”.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا إلى 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض.

ويأتي هذا، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 8 أيام على الكارثة.

وتجاوز عدد القتلى في تركيا 35 ألفا و418 شخصا، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى 5801، والمصابين إلى 7396.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، بينما تم الإعلان عن انتهائها في أماكن أخرى.

ورغم مرور أكثر من أسبوع على حدوث زلزال كهرمان مرعش المدمر، فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة.

حيث أعلن مركز أبحاث الزلازل بجامعة البوسفور التركية مساء الاثنين عن هزة ارتدادية بقوة 4.9 درجات ضربت مجددا الولاية الواقعة جنوبي البلاد، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وأعلنت وزير البيئة والإسكان التركي، أن أكثر من 50 ألف مبنى يجب هدمه بشكل عاجل نتيجة تضرره بفعل الزلزال.

وضرب زلزال فجر 6 فيفري الجاري، جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة بلغت 7.7 درجات. أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.