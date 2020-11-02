زلزال تركيا.. انقاذ طفلة عمرها 3 سنوات بقيت 65 ساعة تحت الركام

استطاعت فرقة الإنقاذ في تركيا، فجر اليوم الاثنين انتشال طفلة صغيرة عمرها ثلاث سنوات بقيت 65 ساعة تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي ضرب مدينة أزمير بتركيا.

وحسب فرقة الإنقاذ وإدارة الكوارث والطوارئ التركية، فإن الطفلة في صحة جيدة وتدعى إليف بيرنشك.

وقبل ذلك، انتشل المنقذون طفلة عمرها 14 عاما من تحت الأنقاض بعد مرور 58 ساعة، كما تم إخراج أم وأطفالها الثلاثة .

وبلغ عدد ضحايا زلزال جنوب تركيا، حسب آخر الإحصائيات منذ يوم الجمعة الماضي إلى 81 قتيلا، بينما تجاوز عدد الجرحى 960 جريحا.

يذكر أن الزلزال الذي كان مركزه في بحر إيجه، والذي تبعته 900 هزة ارتدادية، أوقع قتيلين في جزيرة يونانية، كما تسبب في موجات مد بحري (تسونامي) محدودة.