زلزال تركيا حرك ألواح الصفيحة الجيولوجية العربية

صرح رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين INGV، كارلو دوليوني، أن الدرع الجيولوجي في تركيا تحرك 3 أمتار بسبب الزلزال.

كما جاء ذلك في حديث له نشرته جريدة Corriere della Sera الإيطالية. حيث تابع أن “الصفيحة العربية قد تحركت حوالي 3 أمتار في اتجاه الشمال الشرقي والجنوب الغربي فيما يتعلق بلوحة الأناضول”. وقال: “نحن نتحدث هنا عن هيكل في المنطقة الحدودية بين هذا العالم، بين الصفيحة العربية وصفيحة الأناضول”.

وبحسب دوليوني فإن الأمر يبدو وكأن “تركيا انتقلت إلى الجنوب الغربي”. حيث كان الحجم الإجمالي للكسر لا يقل عن 150 كيلومترا. فيما “حدث كل شيء في بضع عشرات من الثواني” على حد تعبير الخبير.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة قد ضرب جنوب شرق تركيا، ما يجعله الأقوى في البلاد منذ زلزال عام 1939، وفقا لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وضرب زلزال آخر قوته 7.6 البلاد بعد ظهر يوم الاثنين، حيث تجاوزت حصيلة القتلى بحسب آخر البيانات 3549. فيما أصيب أكثر من 22 ألف. وقد أعلن الرئيس أردوغان 7 أيام حدادا وطنيا في البلاد على ضحايا الكارثة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة جراء الزلزال. لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية.

كما أعلن الرئيس التركي تعليق الدراسة في كافة أنحاء البلاد إلى غاية 13 فيفري، وفي مناطق الكارثة حتى 20 فيفري.

ويواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهوده من مركز تنسيق المعلومات الحكومي لمواجهة آثار الزلزالين اللذين ضربا جنوبي البلاد أمس الاثنين. وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء.