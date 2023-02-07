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قناة النهار

زلزال تركيا ..فريق الحماية الجزائري يتمكن من إنقاذ رضيعة ويعمل على انقاذ والدتها

بقلم النهار أونلاين
زلزال تركيا ..فريق الحماية الجزائري يتمكن من إنقاذ رضيعة ويعمل على انقاذ والدتها
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