زلزال تركيا وسوريا: أردوغان يكرم الحماية المدنية الجزائرية

واحتلت الجزائر المرتبة الأولى حسب إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ. من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم. وكذا الأشخاص المنقذين على قيد الحياة في جميع العمليات الجارية الى حد الآن بدولتي سوريا وتركيا.

في حين، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن سلطات بلاده سجلت أكثر من 50000 شخص في عداد قتلى الزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير في تركيا.

كما أشار الوزير في مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك” إلى أن “عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش وصل إلى 50783”.

في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان عنيفان مدينة كهرمان مرعش بقوة بلغت 7.8 درجة على مقياس ريشتر. وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب، وامتد أثره إلى سوريا حيث خلف أيضا آلاف القتلى والجرحى وأضرارا مادية جسيمة.