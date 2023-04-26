زلزال تركيا وسوريا: أردوغان يكرم الحماية المدنية الجزائرية
كرّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحماية المدنية الجزائرية نظير جهود فرق البحث والإنقاذ الجزائري. التي سارعت بأمر من رئيس الجمهورية إلى المناطق المنكوبة جنوب تركيا وشمال تركيا. إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة شهر فيفري الماضي وخلّف أكثر من 51 ألف قتيل.
كما حضر حفل تكريم الحماية المدنية المشاركة في إنقاذ ضحايا زلزال تركيا، كل من سفير الجزائر بتركيا سفيان مومني. والعقيد خليفة مولاي مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة رئيس فريق الحماية المدنية المشارك في عمليات البحث والإنقاذ بتركيا.
https://twitter.com/DGPC_CNI/status/1650966559790182408
فريق الحماية المدنية في الريادة من حيث عمليات البحث والإنقاذ
واحتلت الجزائر المرتبة الأولى حسب إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ. من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم. وكذا الأشخاص المنقذين على قيد الحياة في جميع العمليات الجارية الى حد الآن بدولتي سوريا وتركيا.
ارتفاع حصيلة القتلى إلى 50783 شخصا
في حين، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن سلطات بلاده سجلت أكثر من 50000 شخص في عداد قتلى الزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير في تركيا.
كما أشار الوزير في مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك” إلى أن “عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش وصل إلى 50783”.
في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان عنيفان مدينة كهرمان مرعش بقوة بلغت 7.8 درجة على مقياس ريشتر. وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب، وامتد أثره إلى سوريا حيث خلف أيضا آلاف القتلى والجرحى وأضرارا مادية جسيمة.