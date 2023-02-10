زلزال تركيا وسوريا.. إرتفاع عدد القتلى إلى 22300 قتيل

تواصل حصيلة ضحايا زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب تركيا وسوريا، الارتفاع، وبلغت نحو 22300 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمصابين.

أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، عن إرتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 18 ألفا و342 شخصا. بينما إرتفع عدد القتلى في سوريا إلى نحو 4000 قتيل.

وأضاف أوقطاي خلال مؤتمر صحفي من مقر وكالة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” بالعاصمة أنقرة. أن عدد إصابات الزلزال ارتفع إلى 74 ألفا و242.

وأوضح أن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت في ولايتي كليس وشانلي أورفا، في حين اكتملت إلى حد كبير في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية.

وأشار إلى وجود 29 ألفا و622 عنصر بحث وإنقاذ، بينهم 6 آلاف و479 قدموا من 75 دولة، يواصلون العمل في الوقت الحالي. كما توجه بالشكر للدول التي أرسلت فرق بحث وإنقاذ.

وأضاف أن إجمالي عدد الأشخاص العاملين في المناطق المنكوبة بلغ 120 ألفا و344. ولفت إلى إنقاذ الفرق 121 شخصا في آخر 24 ساعة من تحت الأنقاض.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الإرتدادية العنيفة. ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.