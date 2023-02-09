زلزال تركيا وسوريا.. فريق الحماية المدنية الجزائري في الريادة من حيث عمليات البحث والإنقاذ

احتلت الجزائر المرتبة الأولى حسب إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم، وكذا الأشخاص المنقذين على قيد الحياة في جميع العمليات الجارية الى حد الآن بدولتي سوريا وتركيا.

ويأتي هذا بعد بعد أربعة أيام متواصلة من عمليات البحث والإنقاذ عن الضحايا المحصورين تحت الأنقاض.

وكانت فرق الإنقاذ للحماية المدنية، قد أعلنت اليوم الخميس، عن حصيلة تدخلاتها منذ السادس من فيفري الجاري، إلى غاية الساعة السابعة والنصف مساء إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

ووفقا لذات الحصيلة، فإن فرق التدخل تمكنت في تركيا من إنقاذ 12 شخصا وانتشال 41 متوفي. أما في سوريا، فقد تم إنقاذ شخص واحد، وانتشال 26 متوفي.

وللتذكير، يتواجد فريق من الحماية المدنية بكل من دولتي سوريا وتركيا، للمشاركة في عمليات الإنقاذ بتقنيات ووسائل وفق المعايير الدولية التي تشترطها المجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ . ويأتي هذا بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد الزلزال الذي ضرب دولة تركيا و امتد اثره إلى دولة سوريا.

وقد ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا إلى 16 ألفا و546 شخصا، فيما بلغ عدد الجرحى 66 ألفا و132، حسب ما أعلن عنه نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وللإشارة، ضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.