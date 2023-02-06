زلزال تركيا وسوريا.. لا وجود لضحايا جزائريين والوزارة تدعو الجالية للتواصل الدائم

أعلنت، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن مصالحها تتابع عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة في تركيا وسوريا. وهذا من خلال خلية الأزمة التي وضعت لهذا الغرض عبر التنسيق الكامل مع سفارتي الجزائر. في كل من دمشق وأنقرة وقنصليتها العامة بإسطنبول.

كما طمأنت، وزارة الخارجية، أنه “لم يتم إلى غاية الآن الإبلاغ عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين بين أعضاء الجالية”. و تهيب الوزارة “بالجزائريين المتواجدين بالمناطق المتأثرة بهذه الكارثة مراعاة تعليمات السلامة والحذر الصادرة عن السلطات المحلية”.

في حين، دعت الوزارة، الرعايا الجزائريين إلى البقاء في تواصل دائم مع مصالح سفارتينا. في كل من أنقرة ودمشق وقنصلينا العامة في اسطنبول. وهذا من خلال أرقام الهاتف.

كما ضرب زلزال عنيف شدته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا. وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا. إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.

وأفادت وسائل إعلامية، أن الولايات التركية شهدت أكثر من 66 هزة ارتدادية عقب الزلزال. في حين، لا توجد حصيلة دقيقة بأعداد القتلى والجرحى حيث أن الأعداد في ازدياد مستمر، فقد تضررت أكثر من 10 ولايات في تركيا جراء الزلزال.