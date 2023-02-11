زلزال تركيا وسوريا.. هذه آخر حصيلة لتدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية

كشفت المديرية العامة للحماية المدينة، مساء اليوم السبت، عن حصيلة تدخل فرق الإنقاذ الموفدة إلى سوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

وفقا لبيان الحماية المدنية، فإن فرق الإنقاذ الجزائرية تمكنت من إنقاذ 12 شخصا من تحت الردوم أحياء، فيما تم انتشال جثث 82 متوفي في تركيا.

أما في سوريا فقد تم إنقاذ شخص واحد، في حين تم انتشال 34 آخرين متوفين تحت الردوم. يضيف المصدر نفسه.

ونوهت الحماية المدنية، إلى أن هذه الأرقام تم تسجيلها إلى غاية الساعة 19 من مساء يوم السبت 11 فيفري 2023.

وللإشارة، احتلت الجزائر المرتبة الأولى حسب إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم، وكذا الأشخاص المنقذين على قيد الحياة في جميع العمليات الجارية الى حد الآن بدولتي سوريا وتركيا.