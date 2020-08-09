زلزال تيبازة.. الوكالة الوطنية للسدود تطمئن المواطنين بسلامة سدي بوكردان وكاف الدير

طمأنت الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات، مواطني تيبازة، بسلامة بسدي بوكردان بسيدي عمار كاف الدير بالداموس، بعد زلزال أمس السبت.

وجاء في بيان للمديرية، اليوم الأحد، أنه وفور وقوع الزلزال، باشر المسؤولون و التقنيون بسدي بوكردان بسيدي عمار وكاف الدير بالداموس إلى أخذ القياسات اللازمة بفضل أجهزة الفحص المتطورة التي تسمح بقياس تفاعل السدود في حال وقوع الزلزال.

كما أرسلت المديرية العامة للوكالة الوطنية للسدود و التحويلات، مجموعة من المهندسين من مقر الوكالة، لدعم الفريق التقني العامل على مستوى السدين، من أجل المراقبة المكثفة.

وتطمئن الوكالة، مواطني تيبازة بسلامة هذين المنشأين الإستراتيجيين، وأنه لا توجد أي مشكلة تذكر، مع تواصل عملية المراقبة التقنية الدقيق التي توضح جليا مدى استقرار وسلامة السدين.

هذا وسجلت مساء أمس السبت، بمنتصف الليل، هزة أرضية بقوة 4،5 درجات على سلم ريشتر في ولاية تيبازة على بعد 10 كم شمال غرب بلدية سيدي غيلاس.