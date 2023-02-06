زلزال جديد بقوة 7.6 درجات يضرب تركيا

أعلنت إدارة الكوارث التركية، عن وقوع زلزال جديد مركزه قضاء ألبيستان في قهرمان مرعش جنوبي البلاد، بقوة 7.6 درجات على سلم ريشتر.

وحسب وكالة الأناضول التركية، وقع الزلزال الجديد على الساعة الواحدة و24 دقيقة زوالا “13.24”.

فيما أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، عن وقوع هزة في دمشق واللاذقية وعدد من المحافظات.

ووثق موقع “Infos Françaises” على تويتر، مقطع فيديو مباشر لحظة وقع الزلزال الثاني والذي أعقب أول زلزال بساعات.

وقتل المئات من الأشخاص وأصيب آلاف آخرون في تركيا وسوريا جراء زلزال قوي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا.

ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين إلى 912 قتيلا و 5383 مصابا.

وكشف أردوغان أن “زلزال مرعش يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزينجان عام 1939″، مشيرا إلى إنهيار 2818 مبنى.

وذكرت وكالة “الأناضول”، أن أردوغان يشرف على عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بزلزال قهرمان مرعش، من مقر إدارة الكوارث والطوارئ.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 326 قتيلا و1024 جريحا في حلب واللاذقية وحماه وطرطوس.