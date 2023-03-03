زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، فجر الجمعة، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05:53 بتوقيت غرينيتش. وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض. ومركزه قضاء “أونيكي شباط”.

وفي 6 فيفري الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات. وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا ماديا ضخما.

كما نجم عن الزلزال العنيف إنهيار أكثر من 160 ألف مبنى تركي بما يضم 520 ألف شقة إنهارت أو تضررت بشدة في الكارثة، وهي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

وقالت الإدارة في بيان إن نحو مليونين فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة إرتدادية منذ الزلزال الأول.

وأقامت تركيا أكثر من 350 ألف خيمة، مع إنشاء مدن من الخيام في 332 مكانا في جميع أنحاء المنطقة. وتم إنشاء مساكن من الحاويات في 162 مكانا.

كما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، إن المنظمة ستدعم أنقرة في استجابتها للزلزال. مضيفا أن تركيا تبذل قصارى جهدها لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم دولي لمساعدة الضحايا.

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