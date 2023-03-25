زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش في تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريشتر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، والتي عرفت زلزالا مدمرا يوم 6 فيفري الماضي.

وحسب وكالة أنباء الأناضول، وقع الزلزال في قضاء أكين أوزو بولاية كهرمان مرعش وعلى عمق 7 كيلومترات.

كما ضبرب زلزال الجمعة، بقوة 4.7 درجات ولاية كهرمان مرعش.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن الزلزال سجل على عمق 7.34 كيلومترات تحت الأرض في منطقة غوكسون التابعة للولاية.

وهذا رابع زلزال يضرب ولاية كهرمان مرعش منذ، الخميس.

وضرب زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريشتر في 6 فيفري الماضي، جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.