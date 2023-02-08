زلزال سوريا.. الحماية المدنية تنتشل 4 جثث وتُنقذ رجل من تحت الأنقاض

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، أن الفريق الذي تنقل إلى سوريا باشر مهامه فوره وصوله لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وحسب ذات المصالح، فإن فريق الحماية المدنية الجزائرية بسوريا تمكن من إنتشال جثتين اثنين ذكر و أنثى من حي بستان القصر المشارقة و تم انقاء رجل و اخراجه من تحت الانقاض بنفس المكان.

و تمكنت مجموعة أخرى بحي الصالحين من اخراج جثتين اثنين من جنس أنثى. فيما عملية إخراج ضحيتين من تحت الأنقاض لم يتبقى الكثير للوصول إليهم.