زلزال سوريا.. رئيس الجمهورية يعزي بشار الأسد

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، تعازيه لنظيره السوري بشار الأسد، إثر الزلزال الذي ضرب الجمهورية العربية السورية. كما جاء في برقية التعزية “صاحب الفخامة بشار الأســد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة فخامة الرئيس وأخي العزيز”.

“تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا الشقيقة صبيحة اليوم، مخلفا آلاف الضحايا وخسائر مادية فادحة”. و”أمام هول هذه المأساة الإنسانية التي ألمت بالشعب السوري الشقيق، فإنني أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته”. و”أصالة عن نفسي، بخالص عبارات التعازي لفخامتكم وللشعب السوري الشقيق، وبصادق مواساتي لعائلات الضحايا”. “راجيا من المولى عزّ وجل أن يرحم الموتى ويشفي الجرحى ويخفف على سوريا هذه المحنة الأليمة”.

كما أكد، وقوف الجزائر إلى جانب سوريا وشعبها. ومد يد العمساعدة في كل مجهود من شانه التخفيف من حدة وآثار المأساة”. قائلا “في هذا المقام لا يفوتني أن أؤكد لفخامتكم وقوف الجزائر حكومة وشعبا إلى جانب الشعب السوري الشقيق في هذه الظروف القاسية”. و”استعدادنا التام لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدّة وآثار هذه المأساة الأليمة”.

في حين، جدد الرئيس تعازيه الخالصة، و”تضامننا الأخوي الصادق، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

وأعلنت، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن مصالحها تتابع عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة في تركيا وسوريا. وهذا من خلال خلية الأزمة التي وضعت لهذا الغرض عبر التنسيق الكامل مع سفارتي الجزائر. في كل من دمشق وأنقرة وقنصليتها العامة بإسطنبول.