زلزال عنيف يضرب أفغانستان وارتفاع حصيلة القتلى إلى 2000 شخص

لقي أكثر من 2000 شخص مصرعهم في الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 6.3 درجة. والذي ضرب غرب أفغانستان يوم السبت 7 أكتوبر.

وقالت حكومة طالبان اليوم الأحد إن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم في زلزال عنيف بقوة 6.3 درجة. ضرب منطقة هيرات في غرب أفغانستان يوم السبت 7 أكتوبر. وأعقب الزلزال ثماني هزات ارتدادية قوية.

وكتب المتحدث باسم حكومة طالبان عن الكارثة “سقط 2053 شهيدا في 13 قرية. وأصيب 1240 شخصا. ودمر 1320 منزلا بالكامل”.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تم تدمير أكثر من 600 منزل أو تضررت جزئياً في اثنتي عشرة قرية على الأقل في مقاطعة هيرات.

وفي المجمل، تضرر 4200 شخص بشكل أو بآخر من الزلزال، بحسب المصدر نفسه.

وتتعرض أفغانستان بشكل متكرر للزلازل، خاصة في سلسلة جبال هندو كوش. بالقرب من مكان التقاء الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وفي جوان 2022، خلف زلزال بقوة 5.9 درجة، وهو الأكثر دموية حتى الآن في أفغانستان منذ ما يقرب من 25 عاما. أكثر من ألف قتيل وتشريد عشرات الآلاف في الإقليم.