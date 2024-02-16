زلزال عين تموشنت.. عدم تسجيل أي خسائر

لم تسجل أية خسائر بشرية أو مادية عقب الهزة الأرضية التي وقعت اليوم الجمعة بولاية عين تموشنت بشدة 4.1 درجات على سلم ريشتر، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأشارت المصالح ذاتها، أنها لم تتلق أي نداء استغاثة عقب هذه الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من سكان الولاية خاصة ببلديات العامرية وبوزجار وتارقة.

وللإشارة، كان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء قد أعلن عن تسجيل هزة أرضية اليوم الجمعة على الساعة 15:39 بشدة 4.1 درجات على سلم ريشتر بولاية عين تموشنت. وقد حدد مركز الهزة على بعد 7 كيلومتر غرب بوزجار