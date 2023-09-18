زلزال قوي يضرب إيطاليا

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة شمال إيطاليا، بعمق 8.4 كيلومتر، فيما قالت السلطات المحلية إنه لم يتسبب في أضرار جسيمة على ما يبدو.

وحسبما أفاد جيولوجيون ورجال إطفاء، هز الزلزال أجزاء من إقليم توسكانا الإيطالي. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن مركز الزلزال كان بالقرب من مارادي، التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من فلورنسا، وعلى عمق 8.4 كيلومتر، ووقع الساعة 5:10 صباحا، بعد بعض الهزات الأصغر حجما.

وأشار المعهد إلى أن المنطقة معرضة بشدة لخطر الزلازل، مشيرا على وجه الخصوص إلى الزلازل التي ضربت موغيلو عام 1919، والتي كانت واحدة من أقوى الزلازل التي ضربت إيطاليا في القرن العشرين.

وقال فريق الإنقاذ من الحرائق في إيطاليا إنه تلقى بعض المكالمات من السكان القلقين، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات حتى الآن.

وكتب إيوجينيو جاني، حاكم توسكانا، على منصة “فيسبوك”: “في اللحظة الحالية، لا توجد أي أوضاع حرجة بصورة خاصة عقب الزلزال الذي كان مركزه مارادي”، مضيفا أنه يجري فحص المباني لكشف أي أضرار هيكلية محتملة.

300 ألف شخص تضرروا من كارثة المغرب

تضرر، أكثر 300 ألف شخص من جراء الزلزال الذي ضرب مراكش في المغرب.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الزلزال أضر بـ300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة.

وافاد التلفزيون المغربي بأن عدد ضحايا ارتفع إلى 1037 قتيلا. بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين.

كما تسبب الزلزال بأضرار جسيمة واثار حالة ذعر في مراكش ومدن أخرى كثيرة. وفق حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوته بلغت 7 درجات على مقياس ريشتر. وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.