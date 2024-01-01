زلزال قوي يضرب اليابان.. تحذير من تسونامي

ضرب زلزال قوي وسط اليابان، اليوم الاثنين، وصدرت على إثره تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي”. في وسط البلاد وعند الساحل الغربي.

وحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، فإن الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة. مشيرة إلى أن قوة الزلازل في بعض مناطق اليابان تصل إلى 7 درجات.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي يصل إرتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.

كما أضافت، أنه يعتقد أن موجات تسونامي وصلت إلى ساحل مقاطعتي نيغاتا. وتوياما وجزيرة سادو وشبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا.