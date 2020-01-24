زلزال قوي يضرب تركيا ومجموعة من دول الشرق الأوسط

ضرب زلزال قوي، مساء اليوم الجمعة، شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا وفلسطين.

وكشفت وكالة “الأنضول” الرسمية، التركية، أنّ شدة الزلزال وصلت إلى 6.8 على ريشتر.

فيما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الهزة وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن هزات إرتدادية جراء الزلزال طالت تقريبًا كل أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنّها وصلت إلى سوريا والعراق وفلسطين.

فيما أفادت مصادر محلية، بأن هزات أرضية قوية ضربت شمال العراق، وجميع مدن شمال سوريا، ووصلت الإرتدادات إلى العاصمة دمشق.