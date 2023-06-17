زلزال قوي يضرب غرب فرنسا ويتسبب في أضرار مادية

أعلن مركز رصد الزلازل الفرنسي، أنه تم رصد زلزال مساء الجمعة، تراوحت قوته بين 5.3 إلى 5.8 درجة في غرب فرنسا وتسبب بأضرار مادية.

وحسب الشبكة الوطنية الفرنسية لرصد الزلازل (ريناس) بلغت قوة الزلزال 5,3 درجات. و 5,8 وفقًا للمكتب المركزي الفرنسي لرصد الزلازل (بي. سي. إس. إف.) الذي نشر إشعارا بـ “زلزال قوي جدا”.

وضرب الساعة 18:38 في كرام-شابان، بين منطقتَي لاروشيل ونيور، وفقا لإحداثيات جغرافية وفرها بي. سي. إس. إف وريناس. وشعر بأثاره خصوصا سكان مناطق رين وبوردو وليموج.

وأفادت وئاسل إعلام فرنسية أن هذا الزلزال هو الأقوى في البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة.