زلزال قوي يضرب مدينة إسطنبول في تركيا

ضرب زلزال قوي منذ قليل، مدينة إسطنبول في تركيا، متسببا بحالة من الذعر وسط سكان المدينة.

وحسب وكالة “نيو ترك”، ضرب الزلزال في بحر مرمرة قبالة سواحل سلفري، وبلغت شدته 4.7 على مقياس ريشتر.

ووقع الزلزال على الساعة 16:37 دقيقة، على عمق 7 كلم.

وتعيد قوة زلزال اليوم بإسطنبول إلى الأذهان، الهزة الأرضية التي ضربت مدينة إسطنبول في سبتمبر الماضي بقوة 5.8 على سلم ريشتر.

وألحقت الهزة الأرضية آنذاك، أضرارا بعشرات المنازل وتسببت بحالة ذعر كبيرة بين المواطنين، دفعتهم للخروج إلى الشوارع والحدائق العامة.