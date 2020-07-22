زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب ألاسكا ومخاوف من وقوع “تسونامي”

ضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة على سلم “ريشتر”، اليوم الأربعاء، على بعد 800 كلم جنوب غرب منطقة “إنكوراج” في ألاسكا، مما رفع حالة الطوارئ بوقوع “تسونامي”.

وحسب المعهد الأمريكي لرصد الزلازل، فإن منطقة بقطر 300 كلم سترفع فيها حالة التأهب بوقوع “تسونامي” بعدما ضرب الزلزال الكبير اليوم على الساعة 6:12 دقيقة بتوقيت “غرينيتش”.

وقال المركز إنه المعايير الأولية لهذا الزلزال قد تنتج عنه أمواج عاتية وخطيرة تضرب السواحل الواقعة ضمن قطر 300 كلم، مما يعني حتى سواحل أمريكية وكندية على المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية.

يذكر أنه لم يتم إلى حد الآن إعطاء أي حصيلة وفيات جراء هذا الزلزال المدمر الذي شقّ طرقات وهدّم بيوتا وعمارات وشركات وخلّف حالة ذعر كبيرة جدا.