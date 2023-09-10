زلزال مراكش: إتحاد المغرب العربي يُثمن اللفتة التضامنية للرئيس تبون

توجه مجلس الشورى لإتحاد المغرب العربي، بتحية لمواقف شعوب المنطقة المغاربية والمجتمع الدولي عن التعاطف الكبير مع الشعب المغربي على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الجمعة مخلفا آلاف القتلى.

كما تقدم المجلس، حسب ما جاء في بيان له، بتحية خاصة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على اللفتة التضامنية الإنسانية الصادقة له، من خلال تقديم العزاء لأسر ضحايا الزلزال.

وكذا الإعلان على الإستعداد التام للجزائر لتقديم المساعدات الإنسانية. ولوضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية دعما وتضامنا مع الشعب المغربي الشقيق في حال طلبت المملكة المغربية.

بالإضافة إلى فتح المجال الجوي للجزائر، أمام الرحلات لنقل المساعدات والإعانات الإنسانية والجرحى والمصابين.

هذا وتلقت الأمانة العامة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، بكثير من الأسى والحزن الشديدين فاجعة الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق من أقاليم المملكة المغربية الشقيقة. وما تلاه من ارتدادات قوية أفضت إلى وقوع العديد من الأضرار والخسائر في الأرواح البشرية والممتلكات.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم المجلس، بأصدق وأخلص التعازي والمواساة إلى الشعب المغربي الشقيق. سائلين الله العلي القدير الشفاء العاجل للجرحى. وأن يتغمد الضحايا بالمغفرة ويسكنهم فسيح جنانه ويرزق ذويهم الصبر والسلوان.