زلزال مراكش المدمر.. قرى تختفي نهائيا وجثث تحت الأنقاض

أدّى الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة ومركزه إقليم الحوز، إلى تدمير قرى جبلية بالكامل، وأظهرت لقطات جوية صادمة حجم الدمار الذي خلفه الزلزال.

وكشف اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر لموقع العربية، أن الكثير من القرى المغربية بمناطق الزلزال اختفت.

وقال وزير العدل المغربي في تصريح لذات الموقع، إن عددا من القرى التي ضربها الزلزال اختفت نهائيا.

وشدد ذات المسؤول، على عزم السلطات العمل على إعادة إعمار المناطق المدمرة.

وكانت وزارة الداخليّة أعلنت في بيان سابق مساء أمس أن عدد الوفيات الذي خلّفته الهزّة الأرضية بلغ 2012 شخصا.

ولم يستبعد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ارتفاع أعداد الضحايا.

وأوضح أن السلطات تعمل على تقييم وحصر الأضرار في المناطق التي تأثرت بتلك الكارثة.

وتواصل فرق الإنقاذ، اليوم الأحد، البحث عن ناجين من أعنف زلزال يتعرض له المغرب منذ أكثر من ستة عقود.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً لمنطقة دوار امرزكان القريبة من مركز الهزة، قبل وبعد الزلزال الذي ضرب المنطقة.

حيث يلاحظ دمار كبير في القرية الجبلية، ومحيط المسجد الذي بقي كما هو دون أن يتأثر.

ودمر الزلزال، الذي وصف بـ”الأعنف في تاريخ المملكة المغربية”، آلاف المباني بعضها أثري وذات تاريخ عريق، وقضى على قرى كاملة مثل قرية “أمرسكان” التاريخية التي مُحيت بالكامل، إذ لم يبق منها سوى مبنى.

ليس هذا فحسب، بل أيضا قضى على رجال قرية أخرى بالكامل تدعى دوار تنكليان، بجماعة تافنكولت في إقليم تارودانت. فلم يتبق سوى نساء وأطفال لا حول لهم ولا قوة، حتى لتقديم أبسط الحقوق لمن رحلوا وهو الدفن.

وهز زلزال عنيف بلغ شدته أكثر من 7 درجات على مقياس “ريختر” المملكة المغربية، مخلفا ما لا يقل عن 2012 حالة وفاة و2059 إصابة. حسب حصيلة لوزارة الداخلية المغربية، لتنكس الدولة العلم وتعلن الحداد 3 أيام.

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