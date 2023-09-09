زلزال مراكش.. صورة تفطر القلوب وفيديو مؤلم لأب فقد أطفاله

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بصورة مؤلمة لمرضى إحدى المستشفيات في مدينة مراكش المغربية وهم بالعراء بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة.

وافترش المرضى على أسرتهم الشوارع خوفا من تهدم المستشفيات من جراء الزلزال القوي الذي ضرب مدينة مراكش التاريخية.

ودعت السلطات المغربية المواطنين للتبرع بالدم بشكل عاجل لإنقاذ ضحايا الزلزال المدمر.

كما إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات ترصد هول المأساة التي يعيشها المغرب عقب كارثة الزلزال الأعنف في تاريخ البلاد.

وفي أحد الفيديوهات المؤثرة المتداولة على منصة “إكس”، سمع صوت أب مفجوع يبحث عن أطفاله بين الأنقاض.

فيما ظهر طفل بمقطع آخر عالق تحت الأنقاض غير قادر على الخروج.

كما أظهر مقطع فيديو بناية وهي تنهار تماما جراء الزلزال المدمر في مشهد مرعب.

هذا وضرب زلزال قوي نادر المغرب، ليل الجمعة غلى السبت، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.

وقتل 632 شخصاً وأصيب 329 بجروح، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية.

وجاء في بيان للوزارة السبت: “إلى حدود الساعة السابعة صباحا، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة”.

وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.